Bílý jelen

Florian Zeller

„Vy vždycky říkáte pravdu?“

Hlavní postavou je lékař Pierre, který se snaží pomoct své dceři. Dozvěděla se totiž o nevěře svého snoubence. Ale co když je nevěrný i někdo další... A když ve vztazích začnou zaznívat otázky: „Chtěl bys, abych tu zůstala? Co máš za problém? Co to s tebou dneska je? Miluješ se ještě se svou ženou? Co mám teď dělat? Čekat? Už tě nikdy nevidět? Co? Řekni, co mám dělat?“ Je jasné, že z romantické idylky se stává spíše thriller. Všichni víme, že hrabat se jiným v soukromí je neslušné, ale nikdy se vám nestalo, že jste skrývali pravdu?

Zeller si jako již tradičně pohrává s různými žánry a splétá řetězec vztahů a situací, kterými se snaží diváka znejistět. Kdo je viník a kdo oběť? A dokáže člověk obelhat sám sebe?

Poslední hra celosvětově úspěšného dramatika Floriana Zellera měla premiéru v únoru 2022 v londýnském Hampstead Theatre v překladu Christophera Hamptona pod názvem The Forest. České premiéry Zellerových textů mají v Klicperově divadle svoji tradici. V Bílém jelenovi se navíc autor vrací k temnému, grotesknímu a protimluvnému tónu svých her Ten třetí a Kdybys umřel, jimiž práve Klicperovo divadlo dnešního držitele Oscara na česká jeviště uvedlo.

Premiéra 15. října 2022 na Hlavní scéně.

Režie: Pavel Khek.

Délka představení 1:40 bez přestávky